"Кернел" з міжнародними партнерами масштабує сонячну автономію прифронтових громад: що відомо про проєкт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Зокрема, у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях вже введено в експлуатацію перші сім сонячних електростанцій (СЕС) загальною потужністю 345 кВт.

Нові СЕС забезпечують резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури - чотирьох шкіл, дитячого садка, лікарні та водонапірної станції. Це дозволяє закладам продовжувати роботу навіть під час перебоїв з електропостачанням.

"Кернел" розгортає сонячну автономію прифронтових громад (фото: прес-служба)

Деталі проєкту

Проєкт "Енергія сонця для громад" реалізує благодійний фонд "Разом із Кернел". Ініціатива об'єднує фінансування компанії та внески міжнародних і українських партнерів, що дає можливість оперативно масштабувати проєкт та розширювати його географію.

Загалом проєкт має на меті залучити до 2,5 млн євро для розвитку децентралізованої сонячної генерації у 17 областях України. Основна увага приділяється прифронтовим регіонам, які найбільше потерпають від атак на енергетичну інфраструктуру.

"Коли працюють школи, лікарні, дитячі садки та інші соціальні заклади - громада живе, навіть у найскладніші часи. Саме тому разом із партнерами ми інвестуємо в рішення, які допомагають цим об'єктам працювати стабільно, а громадам - ставати більш енергонезалежними", - зазначила директорка БФ "Разом з Kernel" Лілія Марачканець.

За її словами, це не лише підготовка до зими, це внесок у довгострокову стійкість українських регіонів.

Наскільки нові СЕС ефективні?

Встановлені сонячні електростанції покривають базове енергоспоживання закладів у денний час, зменшують витрати на електроенергію та забезпечують безперервну роботу критично важливих об'єктів під час відключень.

Для громад це означає не лише економію на оплаті електроенергії, а й скорочення витрат на використання альтернативних джерел живлення, зокрема дизельних генераторів.

Ключові напрями проєкту та його комплексність

Проєкт охоплює два ключові напрями:

підготовку громад до реалізації енергетичних рішень через навчання та розробку проєктів;

встановлення сонячних електростанцій на об'єктах соціальної інфраструктури.

Такий комплексний підхід допомагає громадам не лише реагувати на поточні виклики, а й формувати довгострокову енергетичну стійкість.