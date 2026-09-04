"Кернел" будет учить громады привлекать инвестиции на восстановление: что нужно знать

Чему учат в Школе ППП

Согласно опросу "Кернел" среди 230 громад, главное препятствие для привлечения инвестиций – не отсутствие идей, а нехватка просчитанной финансовой и юридической документации. Пока только 4% местных советов разбираются в инструментах ППП.

В первом наборе практической трехмесячной программы участвует 21 громада. Команды вместе с менторами разрабатывают инвестиционные предложения по энергонезависимости, водо- и теплоснабжению, жилищному фонду и другим сферам.

"Громадам не хватает прикладной экспертизы: как просчитать окупаемость, сбалансировать риски и защитить проект перед инвестором. Наша задача - помочь им пройти этот путь от идеи до готового пакета документов", - отметила директор БФ "Вместе с Kernel" Лилия Марачканец.

Как будут масштабировать проект

Ранее базовый онлайн-курс проекта уже прошли представители 400 громад. Финалом программы станет питчинг перед международными партнерами, министерствами и частными инвесторами. Проекты-победители получат экспертное сопровождение до момента финансирования.

Организаторы Школы ППП планируют масштабировать и расширить сотрудничество с государственными институтами и международными донорами для системного финансирования муниципальных инициатив.