ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Перша у світі угода: "Кернел" продав низьковуглецеву олію з еко-премією

15:24 02.09.2026 Ср
3 хв
Український холдинг став першим у світі, хто монетизував кліматичний ефект від вирощування і виробництва
aimg Анна Шиканова
Перша у світі угода: "Кернел" продав низьковуглецеву олію з еко-премією Агрохолдинг знизив викиди на виробленні соняшникової олії (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українська агрокомпанія "Кернел" уклала першу в світі угоду із продажу соняшникової олії зі зниженим вуглецевим слідом та верифікованим кліматичним ефектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Що відомо про угоду

Покупцем стала міжнародна транснаціональна корпорація, яка сплатила додаткову премію до ринкової ціни за підтверджене скорочення викидів безпосередньо у ланцюгу виробництва.

У "Кернел" наголошують, що головна цінність угоди – зміна підходу до декарбонізації виробничого ланцюга, тобто зменшення викидів парникових газів від виробництва олії.

Замість купівлі компенсаційних вуглецевих сертифікатів на ринку, покупець отримує продукт, який із самого початку вирощений із меншим впливом на довкілля, бо "Кернел" зменшує викиди безпосередньо під час виробництва і на всіх етапах ланцюгу постачання.

Читайте також: Елеватори "Кернел" вийшли на рекордні обсяги завдяки новій бізнес-моделі: чому це важливо

Як вдалося знизити вуглецевий викид

Зниження вуглецевого сліду досягається на трьох етапах:

  • На полі під час вирощування. В основі проєкту – унікальна система точного розрахунку вуглецевого сліду врожаю на рівні окремих полів з урахуванням ґрунтів, погодних умов, сівозміни та технологій вирощування. Це дозволяє визначити поля, де соняшник вирощується із найменшим впливом на клімат, та формувати низьковуглецеві ланцюги постачання.
  • Прозоре відстеження. Компанія відстежує весь ланцюг – від полів з найнижчим вуглецевим слідом через елеватори до заводу – і може підтвердити, з яких саме полів походить продукція і який обсяг знижених парникових газів із нею пов’язаний.
  • На виробництві. Переробні підприємства "Кернел" використовують електроенергію із відновлювальних джерел, що додатково скорочує викиди в атмосферу.

Як це вплине на світовий агроринок

Світовий ринок низьковуглецевої агропродукції наразі лише формується. Розмір кліматичної премії розраховується залежно від обсягу підтвердженого скорочення викидів та ринкової вартості тонни вуглецю, тому ціна може сягати 100 доларів і більше за тонну CO₂-екв.

Для подальшої автоматизації розрахунків, забезпечення відповідності міжнародним стандартам та масштабування низьковуглецевої пропозиції "Кернел" почав працювати з технологічною компанією Regrow.

"Попри війну та постійний тиск на операційну діяльність, ми продовжуємо роботу над кліматично стійкими рішеннями в агросекторі. І ця угода доводить, що можемо не лише впроваджувати відповідні практики у виробництві, а й підтверджувати результат розрахунками та перетворювати його на комерційну цінність", – зазначила керівниця напряму сталого розвитку "Кернел" Марта Трофімова.

Вона додала, що у компанії зараз працюють над масштабуванням проєкту – щоб мати можливість пропонувати такі рішення більшості клієнтів та підтримувати їхні кліматичні цілі.

Це перший кейс на світовому агроринку, коли прозорість та верифіковане скорочення викидів по всьому ланцюгу виробництва сформували реальну додану вартість продукту.

Раніше, у компанії "Кернел" повідомляли, що залучили 100 млн євро на будівництво вітряної електростанції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кернел Олія
Новини
Як виглядає Національний університет харчових технологій після удару дрона: з'явилися фото
Як виглядає Національний університет харчових технологій після удару дрона: з'явилися фото
Аналітика
Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени
Марія Волощукредактор РБК-Україна Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени