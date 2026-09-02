Перша у світі угода: "Кернел" продав низьковуглецеву олію з еко-премією

Українська агрокомпанія "Кернел" уклала першу в світі угоду із продажу соняшникової олії зі зниженим вуглецевим слідом та верифікованим кліматичним ефектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Що відомо про угоду

Покупцем стала міжнародна транснаціональна корпорація, яка сплатила додаткову премію до ринкової ціни за підтверджене скорочення викидів безпосередньо у ланцюгу виробництва.

У "Кернел" наголошують, що головна цінність угоди – зміна підходу до декарбонізації виробничого ланцюга, тобто зменшення викидів парникових газів від виробництва олії.

Замість купівлі компенсаційних вуглецевих сертифікатів на ринку, покупець отримує продукт, який із самого початку вирощений із меншим впливом на довкілля, бо "Кернел" зменшує викиди безпосередньо під час виробництва і на всіх етапах ланцюгу постачання.

Як вдалося знизити вуглецевий викид

Зниження вуглецевого сліду досягається на трьох етапах:

На полі під час вирощування. В основі проєкту – унікальна система точного розрахунку вуглецевого сліду врожаю на рівні окремих полів з урахуванням ґрунтів, погодних умов, сівозміни та технологій вирощування. Це дозволяє визначити поля, де соняшник вирощується із найменшим впливом на клімат, та формувати низьковуглецеві ланцюги постачання.

В основі проєкту – унікальна система точного розрахунку вуглецевого сліду врожаю на рівні окремих полів з урахуванням ґрунтів, погодних умов, сівозміни та технологій вирощування. Це дозволяє визначити поля, де соняшник вирощується із найменшим впливом на клімат, та формувати низьковуглецеві ланцюги постачання. Прозоре відстеження. Компанія відстежує весь ланцюг – від полів з найнижчим вуглецевим слідом через елеватори до заводу – і може підтвердити, з яких саме полів походить продукція і який обсяг знижених парникових газів із нею пов’язаний.

Компанія відстежує весь ланцюг – від полів з найнижчим вуглецевим слідом через елеватори до заводу – і може підтвердити, з яких саме полів походить продукція і який обсяг знижених парникових газів із нею пов’язаний. На виробництві. Переробні підприємства "Кернел" використовують електроенергію із відновлювальних джерел, що додатково скорочує викиди в атмосферу.

Як це вплине на світовий агроринок

Світовий ринок низьковуглецевої агропродукції наразі лише формується. Розмір кліматичної премії розраховується залежно від обсягу підтвердженого скорочення викидів та ринкової вартості тонни вуглецю, тому ціна може сягати 100 доларів і більше за тонну CO₂-екв.

Для подальшої автоматизації розрахунків, забезпечення відповідності міжнародним стандартам та масштабування низьковуглецевої пропозиції "Кернел" почав працювати з технологічною компанією Regrow.

"Попри війну та постійний тиск на операційну діяльність, ми продовжуємо роботу над кліматично стійкими рішеннями в агросекторі. І ця угода доводить, що можемо не лише впроваджувати відповідні практики у виробництві, а й підтверджувати результат розрахунками та перетворювати його на комерційну цінність", – зазначила керівниця напряму сталого розвитку "Кернел" Марта Трофімова.

Вона додала, що у компанії зараз працюють над масштабуванням проєкту – щоб мати можливість пропонувати такі рішення більшості клієнтів та підтримувати їхні кліматичні цілі.

Це перший кейс на світовому агроринку, коли прозорість та верифіковане скорочення викидів по всьому ланцюгу виробництва сформували реальну додану вартість продукту.