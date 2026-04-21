"Кернел" наростив переробку олії попри обстріли і негоду: звіт агрогіганта

Попри вимушені простої через обстріли, агротех компанія "Кернел" наростила продажі соняшникової олії у січні-березні 2026 року. Загалом за звітний період холдинг переробив майже мільйон тонн олійних культур завдяки стабільній пропозиції сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії за третій квартал фінансового року.

Зростання переробки та продажів

Згідно зі звітом, обсяг переробки олійних культур компанією зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 986 тис. тонн.

Такої динаміки вдалося досягти завдяки стабільній пропозиції насіння соняшнику на внутрішньому ринку України.

Відповідно зросли і показники реалізації готової продукції - продажі олії збільшилися на 7% (порівняно з минулорічним третім кварталом), сягнувши позначки у 373 тис. тонн.

Експорт в умовах безпекових обмежень

Сумарний час вимушених зупинок відвантаження олії та збіжжя з експортних терміналів "Кернел" через повітряні тривоги та несприятливі погодні умови у портах за квартал склав 210 годин.

Попри це, обсяг перевалки зріс на 4%, сягнувши 2,6 млн тонн у річному вимірі і на 6% у порівнянні квартал до кварталу.

Для оптимізації логістики в умовах простоїв компанія використовувала комбіновану стратегію флоту.

Загалом за дев'ять місяців 2026 фінансового року термінали "Кернел" перевалили 6,9 млн тонн агропродукції.

Ситуація з експортом зерна

Власний експорт зерна компанії залишився на стабільному рівні відносно попереднього кварталу - 1,5 млн тонн. Водночас порівняно з минулим роком спостерігається зниження на 5%.

На обсяги експорту зернових вплинули: