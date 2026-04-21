"Кернел" нарастил переработку подсолнечного масла несмотря на обстрелы: отчет агрогиганта
Несмотря на вынужденные простои из-за обстрелов, агротех компания "Кернел" нарастила продажи подсолнечного масла в январе-марте 2026 года. Всего за отчетный период холдинг переработал почти миллион тонн масличных культур благодаря стабильному предложению сырья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании за третий квартал финансового года.
Рост переработки и продаж
Согласно отчету, объем переработки масличных культур компанией вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 986 тыс. тонн.
Такой динамики удалось достичь благодаря стабильному предложению семян подсолнечника на внутреннем рынке Украины.
Соответственно выросли и показатели реализации готовой продукции - продажи масла увеличились на 7% (по сравнению с прошлогодним третьим кварталом), достигнув отметки в 373 тыс. тонн.
Экспорт в условиях ограничений безопасности
Суммарное время вынужденных остановок отгрузки масла и зерна с экспортных терминалов "Кернел" из-за воздушных тревог и неблагоприятных погодных условий в портах за квартал составило 210 часов.
Несмотря на это, объем перевалки вырос на 4%, достигнув 2,6 млн тонн в годовом измерении и на 6% по сравнению квартал к кварталу.
Для оптимизации логистики в условиях простоев компания использовала комбинированную стратегию флота.
Всего за девять месяцев 2026 финансового года терминалы "Кернел" перевалили 6,9 млн тонн агропродукции.
Ситуация с экспортом зерна
Собственный экспорт зерна компании остался на стабильном уровне относительно предыдущего квартала - 1,5 млн тонн. В то же время по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение на 5%.
На объемы экспорта зерновых повлияли:
- сдержанная активность фермеров по продаже урожая
- ограничения в энергосистеме Украины
- рост расходов на логистику
Ранее мы писали, что Kernel Holding S.A. подписал соглашение о приобретении 100% акций Enselco Holding Limited. Сделка стоимостью 348 млн долларов позволит холдингу консолидировать стратегические активы, включая 190 тыс. га земли и развитую элеваторную сеть.