Керівницю аеропорту "Одеса" підозрюють у зловживаннях: збитки склали понад 15 мільйонів

За дорученням заступника Генерального прокурора - керівника САП повідомлено про підозру керівнику комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса" у зловживанні своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Ольгу Макогонюк.

Слідством установлено, що комунальне підприємство до кінця 2020 року як експлуатант аеродрому "Одеса" отримувало плату за надання послуг, які безпосередньо належали до предмета його діяльності:

обслуговування зльоту-посадки повітряних суден,

забезпечення їх наднормативної стоянки.

Надання вказаних послуг та одержання плати слугувало досягненню визначеної у статуті мети - отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси.

Однак, прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що у 2020 році в.о. генерального директора всупереч інтересів служби умисно не вжила заходів для забезпечення діяльності комунального підприємства як експлуатанта аеродрому "Одеса" та натомість цілеспрямовано сприяла отриманню такого статусу іншим приватним підприємством.

Вказане призвело до втрати можливості надання комунальним підприємством відповідних послуг та як наслідок одержання прибутку в інтересах територіальної громади.

Натомість такий прибуток з кінця 2020 року одержувався вже іншим суб’єктом господарювання приватної форми власності.

Своїми діями та бездіяльністю підозрювана громадським інтересам завдала матеріальної шкоди (збитків) на суму 15,6 млн гривень - саме стільки доходів недоотримало засноване на власності Одеської громади комунальне підприємство.

Наразі триває досудове розслідування та вирішується питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу.