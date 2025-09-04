Генералу СБУ Вітюку обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку у вигляді застави у розмірі понад 9 млн гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

На Вітюка поклали такі обов'язки:

Термін дії обов'язків до 4 листопада 2025 року.

Суддя задовольнив клопотання САП частково. Запобіжний захід у вигляді застави - 9 млн 84 тисяч гривень.

Деталі справи

Нагадаємо, колишній начальник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк отримав підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Слідство встановило, що в грудні 2023 року він купив квартиру за 21,6 млн гривень, оформивши її на родича. У договорі була вказана занижена ціна - 12,8 млн гривень.

Для того, щоб пояснити походження грошей, член сім'ї заявив про доходи від юридичних і консалтингових послуг як ФОП.

Як з'ясувалося, на рахунки ФОП справді надходили гроші за начебто надання юридичних та консалтингових послуги, але їх надсилав підозрюваний у заволодінні коштами "Укрзалізниці" у складі злочинного угруповання та його компанії.

Ці компанії мають ознаки фіктивності, а послуг фактично не було.

Крім того, законність походження ще 8,8 млн гривень, витрачених на купівлю квартири, не підтверджено.