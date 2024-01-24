Керівництво Рівненських ТЦК судитимуть за побиття солдата і не тільки: деталі справи

Колишній Рівненський обласний воєнком Сергій Луцюк та начальник районного ТЦК підуть під суд. Справа стосується побиття підлеглого, незаконного збагачення і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Розслідування справи проти скандальних керівників обласного та районних Рівненських ТЦК і СП завершили. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт.

Повідомляється, що військові звільнені із займаних посад і зараховані у розпорядження. Наразі вони перебувають під вартою.

Що відомо про справу

Нагадаємо, минулого року спалахнув скандал про побиття у Рівненькій області солдата обласним воєнкомом Сергієм Луцюком. Він завдав підлеглому кілька ударів битою, принижував і повчав його, оскільки дізнався, що солдат співпрацює із правоохоронними органами.

Побиття військового знімав на камеру начальник районного ТЦК та СП. Згодом правоохоронці встановили, що останній вживав психотропні речовини та здійснював їх збут.

Під час обшуків знайшли зіп-пакети з амфетаміном загальною вагою 11 г, відеозапис, знаряддя побиття солдата та інші речові докази.

Також під час слідства встановили, що колишній Рівненський обласний воєнком володіє незадекларованими статками. Серед них 2 вантажні автомобілі, земельні ділянки та недобудований готель на гірськолижному курорті у Карпатах.

Загальна сума незаконного збагачення сягнула понад 52 млн гривень. У грудні 2023 року майно заарештували та передали в АРМА.