Руководство Ровенских ТЦК будут судить за избиение солдата и не только: детали дела

Бывший Ровенский областной военком Сергей Луцюк и начальник районного ТЦК пойдут под суд. Дело касается избиения подчиненного, незаконного обогащения и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследование дела против скандальных руководителей областного и районных Ровенских ТЦК и СП было завершено. Правоохранители направили в суд обвинительный акт.

Сообщается, что военные уволены с занимаемых должностей и зачислены в распоряжение. В настоящее время они находятся под стражей.

Что известно о деле

Напомним, в прошлом году вспыхнул скандал об избиении в Ровенской области солдата областным военкомом Сергеем Луцюком. Он нанес подчиненному несколько ударов битой, унижал и поучал его, поскольку узнал, что солдат сотрудничает с правоохранительными органами.

Избиение военного снимал на камеру начальник районного ТЦК и СП. Позже правоохранители установили, что последний использовал психотропные вещества и сбывал их.

Во время обысков обнаружили зип-пакеты с амфетамином общим весом 11 г, видеозапись, орудия избиения солдата и другие вещественные доказательства.

Также во время следствия установили, что бывший Ровенский областной военком владеет незадекларированным состоянием. Среди них 2 грузовых автомобиля, земельные участки и недостроенный отель на горнолыжном курорте в Карпатах.

Общая сумма незаконного обогащения составила более 52 млн гривен. В декабре 2023 года имущество было арестовано и передано в АРМА.