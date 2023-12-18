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Майно колишнього воєнкома Рівненської області передали у власність держави

Понеділок 18 грудня 2023 14:25
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Майно колишнього воєнкома Рівненської області передали у власність держави Фото: Майно колишнього воєнкома Рівненської області передали у власність держави (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд передав до Нацагентства з питань виявлення активів (АРМА) майно колишнього керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його підозрюють у незаконному збагаченні й побитті солдата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Вартість майна оцінюється у 51 млн 700 тисяч гривень. Мова йде про:

  • земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. метрів;
  • 7 будинків загальною площею майже 500 кв. метрів на цьому ж гірськолижному курорті;
  • земельну ділянку у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. метрів;
  • два вантажних автомобілі.

Фото: Майно колишнього воєнкома Рівненської області передали у власність держави (dbr.gov.ua)

Незаконне збагачення та побиття солдата

Розслідування розпочалось ще у липні 2023 року через побиття солдата, який, зі свого боку, погрожував екскерівнику ТЦК викрити його злочинну діяльність. ДБР виявило чимало нерухомості та транспорту, що було зареєстровано на далеких родичів посадовця.

В липні воєнкома суд арештував без можливості внесення застави.

Колишній керівник Рівненського обласного ТЦК підозрюється в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі.

Наприкінці жовтня 2023 року йому було повідомлено про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи

"Керівник Рівненського обласного ТЦК та СП перебуває під вартою без можливості внесення застави. Щоразу після продовження міри запобіжного заходу адвокат підозрюваного намагається оскаржити рішення суду", - додає пресслужба.

Воєнкому загрожує до 12 років в'язниці.

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