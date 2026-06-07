Керівництво Одеського СІЗО відсторонили через можливе знущання над в'язнем
У Державній кримінально-виконавчій службі (ДКВС) України розпочали службову перевірку Одеського слідчого ізолятора після появи в мережі відео з протиправними діями щодо ув'язненого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної кримінально-виконавчої служби України.
Що сталося
За даними ДКВС, у мережі поширили відео, на якому щодо ув'язненого Одеського СІЗО вчиняються протиправні дії з боку осіб, які перебувають з ним в одній камері - тобто співкамерників.
Експертного висновку щодо достовірності відеоматеріалу наразі немає. Попри це, керівництво СІЗО відсторонене від виконання службових обов'язків на час перевірки.
Які заходи вжито
До Одеського слідчого ізолятора направлена бригада з числа керівного складу Департаменту з питань виконання кримінальних покарань. Вона має перевірити можливі порушення прав людини і встановити обставини події.
Перевірку проводять спільно з колегами з інших правоохоронних органів. Її результати в ДКВС обіцяють оприлюднити.
Нагадаємо, у грудні 2024 року у Лук'янівському СІЗО загинув ув'язнений - проти кількох колишніх працівників ізолятора було відкрите кримінальне провадження за побиття до смерті. У вересні 2025-го у тому ж СІЗО помер один з обвинувачених у цій справі.
Раніше також ставали відомі випадки катування ув'язнених у Полтавському СІЗО - кілька працівників установи облаштували окрему "камеру тортур" для тих, хто скаржився на умови утримання.