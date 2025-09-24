ua en ru
У Лук'янівському СІЗО помер експрацівник, обвинувачений у побитті до смерті в’язня

Київ, Середа 24 вересня 2025 20:50
У Лук'янівському СІЗО помер експрацівник, обвинувачений у побитті до смерті в’язня Фото: у Лук'янівському СІЗО помер експрацівник, обвинувачений у побитті до смерті в’язня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі колишнього працівника Київського слідчого ізолятора (Лук'янівське СІЗО). Він один з обвинувачених у справі про смерть в'язня у цьому ж СІЗО в грудні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як повідомляється, тиждень тому до Лук'янівського СІЗО викликали швидку медичну допомогу через різке погіршення стану здоров’я одного з затриманих. Ним виявився колишній працівник цього ж СІЗО, якого ДБР викрило на системних зловживаннях.

Після медичного обстеження лікарі встановили у нього тяжкі внутрішні ушкодження: закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки та інші. При цьому на тілі підозрюваного не виявили жодних видимих ознак побиття - синців, подряпин чи саден.

Лікарі надали увʼязненому усю необхідну допомогу, однак за кілька днів, 24 вересня він помер у лікарні.

Зазначається, що померлий був одним із п’ятьох обвинувачених у справі щодо побиття до смерті іншого в’язня у Київському слідчому ізоляторі.

У серпні 2025 року ДБР завершило досудове розслідування за цим фактом і передало справу до суду. Смерть в’язня від побиття було виявлено ДБР у межах системної роботи з викриття протиправних дій службових осіб установ виконання покарань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шестеро працівників Полтавського слідчого ізолятора облаштували "камеру тортур", де катували ув’язненого, який жалівся на умови утримання.

