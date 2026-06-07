Руководство Одесского СИЗО отстранили из-за возможного издевательства над заключенным

В Государственной уголовно-исполнительной службе (ГУИС) Украины начали служебную проверку Одесского следственного изолятора после появления в сети видео с противоправными действиями в отношении заключенного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Что произошло

По данным ДКВС, в сети распространили видео, на котором в отношении заключенного Одесского СИЗО совершаются противоправные действия со стороны лиц, находящихся с ним в одной камере - то есть сокамерников.

Экспертного заключения о достоверности видеоматериала пока нет. Несмотря на это, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

Какие меры приняты

В Одесский следственный изолятор направлена бригада из числа руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний. Она должна проверить возможные нарушения прав человека и установить обстоятельства происшествия.

Проверку проводят совместно с коллегами из других правоохранительных органов. Ее результаты в ДКВС обещают обнародовать.