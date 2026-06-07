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Руководство Одесского СИЗО отстранили из-за возможного издевательства над заключенным

22:14 07.06.2026 Вс
2 мин
По данным службы, на видео противоправные действия в отношении заключенного совершали его сокамерники
aimg Валерия Абабина
Руководство Одесского СИЗО отстранили из-за возможного издевательства над заключенным Фото: Руководство Одесского СИЗО отстранили после появления видео с заключенным (Getty Images)
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В Государственной уголовно-исполнительной службе (ГУИС) Украины начали служебную проверку Одесского следственного изолятора после появления в сети видео с противоправными действиями в отношении заключенного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Что произошло

По данным ДКВС, в сети распространили видео, на котором в отношении заключенного Одесского СИЗО совершаются противоправные действия со стороны лиц, находящихся с ним в одной камере - то есть сокамерников.

Экспертного заключения о достоверности видеоматериала пока нет. Несмотря на это, руководство СИЗО отстранено от исполнения служебных обязанностей на время проверки.

Какие меры приняты

В Одесский следственный изолятор направлена бригада из числа руководящего состава Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний. Она должна проверить возможные нарушения прав человека и установить обстоятельства происшествия.

Проверку проводят совместно с коллегами из других правоохранительных органов. Ее результаты в ДКВС обещают обнародовать.

Напомним, в декабре 2024 года в Лукьяновском СИЗО погиб заключенный - против нескольких бывших работников изолятора было открыто уголовное производство за избиение до смерти. В сентябре 2025-го в том же СИЗО умер один из обвиняемых по этому делу.

Ранее также становились известны случаи пыток заключенных в Полтавском СИЗО - несколько работников учреждения обустроили отдельную "камеру пыток" для тех, кто жаловался на условия содержания.

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