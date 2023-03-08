Керівництво IBOX Bank викрили на "відмиванні" грошей підпільних онлайн-казино

СБУ не повідомляє назву банку, але джерела РБК-Україна у правоохоронних органах зазначили, що до організації оборудки причетне керівництво IBOX Bank, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.

Зазначимо, що нещодавно НБУ позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації у зв'язку з фактами численних фінансових махінацій.

СБУ встановило, що посадовці банку налагодили механізм "легалізації" грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг. Таким чином ділки "обслуговували" нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого - 180 млрд гривень на рік.

Зазначається, що тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив більше ніж 2,5 млрд гривень.

Для реалізації схеми організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.

Потім переведені кошти виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

До того ж, СБУ та БЕБ задокументували численні факти проведення платежів з карток банків РФ. При чому це відбувалося уже після повномасштабної російської агресії в обхід відповідної заборони НБУ.

Правоохоронці проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу: