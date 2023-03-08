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В офісах IBOX Bank проводять обшуки, - джерела

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Київ, Середа 08 березня 2023 10:15
В офісах IBOX Bank проводять обшуки, - джерела Фото: в офісах IBOX Bank проводять обшуки (facebook.com)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

У приміщення IBOX Bank сьогодні прийшли з обшуками. Їх проводять співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зокрема, правоохоронці розслідують можливу участь банку у відмиванні грошей грального бізнесу. Через це, ймовірно, Нацбанк вчора й позбавив банк ліцензії.

Зазначимо, що офіційних коментарів щодо обшуків в офісах IBOX Bank поки не надходило.

IBOX Bank позбавили ліцензії

Нагадаємо, що вчора Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати IBOX Bank.

Як пояснили в НБУ, причиною тому стало систематичне порушення банком вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

При цьому в НБУ наголосили, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі.

Варто зазначити, що клієнтам Monobank IBOX Bank надавав можливість поповнювати свої картки без комісії у терміналах. Користувачам учора ввечері надійшло повідомлення з проханням користуватися іншими каналами поповнення готівки.

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