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НБУ забрав ліцензію та ліквідував "Айбокс Банк". Термінали IBOX тимчасово не працюють

Новость на русском →
Вівторок 07 березня 2023 20:25
НБУ забрав ліцензію та ліквідував "Айбокс Банк". Термінали IBOX тимчасово не працюють Фото: Національний банк України (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Айбокс Банк" з 7 березня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Як повідомляється, банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Зазначається, що "Айбокс Банк" неналежним чином перевіряв клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ризик ділових відносин з якими є високим.

Також банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Протягом останніх двох років до банку неодноразово застосувалися заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу: накладав штрафи, зупиняв здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відстороняв посадових осіб від посади, видавав письмове застереження (двічі).

В НБУ повідомили, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі.

Клієнтів Monobank закликали поповнювати картки іншими способами, оскільки зараз це неможливо робити за допомогою терміналів IBOX.

НБУ забрав ліцензію та ліквідував &quot;Айбокс Банк&quot;. Термінали IBOX тимчасово не працюють

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Нацбанк України своїм рішенням 6 жовтня минулого року ліквідував АТ "Банк Січ". Раніше фінустанова була віднесена до категорії неплатоспроможних.

Також раніше ми писали, що у липні минулого року Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ "Мегабанк".

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