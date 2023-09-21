Керівники заводу в Сумах отримали підозру. Постачали насоси для атомних реакторів в Росію

СБУ повідомила про підозру керівникам заводу в Сумах. Вони постачали до Росії насоси для атомних реакторів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали СБУ та Нацполіції .

"Мова йде про насосне обладнання, яке виготовляється на одному із заводів у Сумах. Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших "донорів" бюджету РФ", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції до її складу також входять виробничі товариства на території росії, білорусі, Казахстану та Німеччини - вони утворюють єдиний машинобудівний та інжиніринговий холдинг, який підконтрольний та діє в інтересах Росії.

В ході слідства вдалось заарештувати статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій.

Щоб обійти санкції, зацікавлені особи розробили дві схеми (t.me/UA_National_Police)

Для цього зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії. Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до РФ.

Крім цього, посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом "Росатому".

Наразі двом посадовцям заводу повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зазначимо, що це не єдиний такий випадок. Раніше РБК-Україна писала, що в Дніпрі СБУ заблокували діяльність місцевого військового заводу через те, що на підприємстві планували виготовляти і постачати комплектуючі для військової техніки РФ. А в Полтавській області СБУ викрила ділків, які постачали до Росії спецобладнання для виробництва ЗРК С-300.