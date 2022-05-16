ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Собирались поставлять комплектующие для техники РФ. СБУ заблокировала завод в Днепре

Новина українською →
Днепр, Понедельник 16 мая 2022 16:00
Собирались поставлять комплектующие для техники РФ. СБУ заблокировала завод в Днепре Фото: СБУ заблокировала военный завод в Днепре (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Днепре сотрудники правоохранительных органов заблокировали деятельность местного военного завода. На предприятии планировали изготавливать и поставлять комплектующие для российской военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Отмечается, что завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам, а также товары двойного назначения. Готовый товар переправлялся на территорию России. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК.

Еще в прошлом году завод попал в санкционные списки РНБО по причине того, что его основателем является российская корпорация. Но сейчас РФ хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины. СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия.

Напомним, в Луганской области Служба безопасности Украины выявила предприятие, которое финансировало оккупационную администрацию "ЛНР". Владельцы предприятия, которое находится в Луганске, заплатили в "бюджет республики" почти 19 млн российских рублей (около 260 тысяч долларов).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Днепр Военная техника
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину