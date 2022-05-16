Собирались поставлять комплектующие для техники РФ. СБУ заблокировала завод в Днепре

Отмечается, что завод в Днепре производил комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам, а также товары двойного назначения. Готовый товар переправлялся на территорию России. Там оккупанты осуществляли перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК.

Еще в прошлом году завод попал в санкционные списки РНБО по причине того, что его основателем является российская корпорация. Но сейчас РФ хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины. СБУ предотвратила это и заблокировала работу предприятия.