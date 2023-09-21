Руководители завода в Сумах получили подозрение. Поставляли насосы для атомных реакторов в РФ

СБУ сообщила о подозрении руководителям завода в Сумах. Они поставляли в Россию насосы для атомных реакторов.

"Речь идет о насосном оборудовании, которое производится на одном из заводов в Сумах. Это предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одним из крупнейших "доноров" бюджета РФ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в ее состав также входят производственные общества на территории России, Беларуси, Казахстана и Германии - они образуют единый машиностроительный и инжиниринговый холдинг, который подконтролен и действует в интересах России.

В ходе следствия удалось арестовать уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн грн.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ руководство сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в Россию в обход наложенных санкций.

Чтобы обойти санкции, заинтересованные лица разработали две схемы (t.me/UA_National_Police)

Для этого злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии. Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в РФ.

Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством "Росатома".

В настоящее время двум должностным лицам завода доложено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Отметим, что это не единственный подобный случай. Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре СБУ заблокировали деятельность местного военного завода из-за того, что на предприятии планировали изготавливать и поставлять комплектующие для военной техники РФ. А в Полтавской области СБУ разоблачила дельцов, поставлявших в Россию спецоборудование для производства ЗРК С-300.