UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Керівника Чернівецької митниці звільнили: він може бути причетний до контрабанди сигарет

Фото: керівника Чернівецької митниці звільнили через причетність до контрабанди (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Виконувача обов'язків керівника Чернівецької митниці звільнили. Він може бути причетний до контрабанди електронних сигарет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної митної служби.

Зазначається, що у серпні під час позапланової перевірки виявили, що тодішній очільник митниці та двоє посадовців могли допомогти ввезти з Румунії в Україну поза митним контролем електронні сигарети на суму у понад 40 млн гривень. Митні органи Румунії підтвердили інформацію.

Правоохоронці встановлюють всіх, хто може бути причетним до схеми. Митна служба вжила дисциплінарних заходів до 17 митників, а керівника Чернівецької митниці звільнили.

Двом посадовцям оголосили підозру за ч. 3 ст. 365 ККУ. 

За даними з відкритих джерел, станом на 20 грудня обов'язки керівника Чернівецької митниці виконує Юрій Герасимов.

Перевірки на митниці

Нагадаємо, СБУ й ДБР розпочали масштабну спецоперацію та проводять обшуки по всій вертикалі митниці.

Так, восени правоохоронці викрили на хабарі начальника одного з постів митниці Одеської області. Він брав гроші за безперешкодне оформлення імпортованих товарів.

А влітку шістьом митникам з Львівської області вручили підозри через те, що вони незаконно продовжували безмитне ввезення автомобілів з-за кордону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна митна службаКонтрабанда