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Руководителя Черновицкой таможни уволили: он может быть причастен к контрабанде сигарет

Фото: руководителя Черновицкой таможни уволили из-за причастности к контрабанде (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Исполняющего обязанности руководителя Черновицкой таможни уволили. Он может быть причастен к контрабанде электронных сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной таможенной службы.

Отмечается, что в августе во время внеплановой проверки обнаружили, что тогдашний глава таможни и два чиновника могли помочь ввезти из Румынии в Украину вне таможенного контроля электронные сигареты на сумму более 40 млн гривен. Таможенные органы Румынии подтвердили информацию.

Правоохранители устанавливают всех, кто может быть причастен к схеме. Таможенная служба приняла дисциплинарные меры к 17 таможенникам, а руководителя Черновицкой таможни уволили.

Двум чиновникам объявили подозрение по ч. 3 ст. 365 УК.

По данным из открытых источников, по состоянию на 20 декабря обязанности руководителя Черновицкой таможни исполняет Юрий Герасимов.

Проверки на таможне

Напомним, СБУ и ГБР начали масштабную спецоперацию и проводят обыски по всей вертикали таможни.

Так, осенью правоохранители разоблачили на взятке начальника одного из постов таможни Одесской области. Он брал деньги за беспрепятственное оформление импортируемых товаров.

А летом шестерым таможенникам из Львовской области вручили подозрения из-за того, что они незаконно продолжали беспошлинный ввоз автомобилей из-за границы.

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Государственная таможенная службаКонтрабанда