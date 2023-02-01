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Керівник департаменту Міноборони Лієв подав на звільнення після скандалу

Фото: керівник департаменту військово-технічної політики Олександр Лієв (facebook.com liievaleksandr)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 лютого, тимчасово виконуючий обов'язки керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв розповів, що написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

"Я написав заяву для того, щоб ніяким чином не шкодити наразі міністру оборони", - сказав Лієв.

Зазначимо, днями Лієв потрапив у скандал. Активісти звинуватили його у нібито підтримці російської окупації Криму. Лієву закидають нібито блокування доступу українських військових до маяків, заклики "почутити Крим" та підтримку "референдуму" в Криму.

Лієв був депутатом Верховної ради АР Крим п'ятого скликання, членом "Партії регіонів", а також обіймав посаду міністра туризму АР Крим. Влітку 2022 року був призначений тимчасовим в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Цей департамент проводить закупівлі оборонного обладнання для ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, СБУ провели обшуки у екс-посадовців Міноборони, замішаних у скандалі із закупівлями.

Екс-главі департаменту Міноборони оголосили підозру за розтрату понад 100 млн гривень. До того ж про підозру сьогодні оголосили й посадовцю Міноборони, причетному до скандалу із закупівлями продуктів.

Своєю чергою у Міністерстві оборони відреагували на підозри ексчиновникам.

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