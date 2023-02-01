Руководитель департамента Минобороны Лиев подал на увольнение после скандала

Сегодня, 1 февраля, временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев рассказал, что написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Громадське радіо ".

"Я написал заявление для того, чтобы никоим образом не вредить министру обороны", - сказал Лиев.

Отметим, что на днях Лиев попал в скандал. Активисты обвинили его в якобы поддержке российской оккупации Крыма. Лиеву вменяют якобы блокирование доступа украинских военных к маякам, призывы "услышать Крым" и поддержку "референдума" в Крыму.

Лиев был депутатом Верховной рады АР Крым пятого созыва, членом "Партии регионов", а также занимал должность министра туризма АР Крым. Летом 2022 года был назначен временным и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Этот департамент проводит закупки оборонного оборудования для ВСУ.