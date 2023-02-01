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Руководитель департамента Минобороны Лиев подал на увольнение после скандала

Фото: руководитель департамента военно-технической политики Александр Лиев (facebook.com liievaleksandr)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 февраля, временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев рассказал, что написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

"Я написал заявление для того, чтобы никоим образом не вредить министру обороны", - сказал Лиев.

Отметим, что на днях Лиев попал в скандал. Активисты обвинили его в якобы поддержке российской оккупации Крыма. Лиеву вменяют якобы блокирование доступа украинских военных к маякам, призывы "услышать Крым" и поддержку "референдума" в Крыму.

Лиев был депутатом Верховной рады АР Крым пятого созыва, членом "Партии регионов", а также занимал должность министра туризма АР Крым. Летом 2022 года был назначен временным и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Этот департамент проводит закупки оборонного оборудования для ВСУ.

Напомним, сегодня, 1 февраля, СБУ провели обыски у экс-чиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками.

Экс-главе департамента Минобороны объявили подозрение за растрату более 100 млн. гривен. К тому же о подозрении сегодня объявили и должностному лицу Минобороны, причастному к скандалу с закупками продуктов.

В свою очередь в Министерстве обороны отреагировали на подозрения экс-чиновникам.

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