Керівна партія Грузії знову використала фото зруйнованих міст України для реклами

Керівна партія Грузії знову використала зображення зруйнованих внаслідок війни українських міст. Їх показали у передвиборчій рекламі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на передвиборчого ролика "Грузинської мрії".
На кадрах показують чорно-білі кадри міст та інших населених пунктів України, зокрема з прифронтових регіонів, які були знищені внаслідок бойових дій.
Також на відео є кадри кладовища, де поховані загиблі українські бійці, зруйнованого мосту, "прильот" дрона у будівлю. Крім того, "Грузинська мрія" використала фото подружжя, яке стоїть біля завалів багатоповерхівки в Києві, де загинув їх син.
З іншого боку на відео демонструють кольорові карди Грузії - цілі будинки, інфраструктуру, транспорт тощо.
Ролик супроводжує напис: з лівого, де показані кадри з України, містяться слова "Ні війні!", з правого боку - "Обирай мир!".
Також під роликом розмістили підпис: "Мир Грузії - більше добра для Тбілісі".
Варто зазначити, що 4 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори. Керівна партія "Грузинська мрія" пообіцяла здобути перемогу в усіх 64 муніципалітетах.
Нагадаємо, у вересні 2024 року у Грузії помітили банери партії "Грузинська мрія". На них були зображені фото з руйнуваннями в Україні та світлинами цілих грузинських міст. При цьому банери супроводжувалися написами "Ні війні" та "Обери мир".
МЗС України різко розкритикувало грузинську владу за спекуляції з наслідками російської агресії.
Після цього прем'єр Грузії намагався виправдати передвиборчу рекламу своєї партії з Україною. Він заявив, що це нібито "оголило правду" про Україну.