Керівна партія Грузії знову використала фото зруйнованих міст України для реклами

На кадрах показують чорно-білі кадри міст та інших населених пунктів України, зокрема з прифронтових регіонів, які були знищені внаслідок бойових дій.

Також на відео є кадри кладовища, де поховані загиблі українські бійці, зруйнованого мосту, "прильот" дрона у будівлю. Крім того, "Грузинська мрія" використала фото подружжя, яке стоїть біля завалів багатоповерхівки в Києві, де загинув їх син.

З іншого боку на відео демонструють кольорові карди Грузії - цілі будинки, інфраструктуру, транспорт тощо.

Ролик супроводжує напис: з лівого, де показані кадри з України, містяться слова "Ні війні!", з правого боку - "Обирай мир!".

Також під роликом розмістили підпис: "Мир Грузії - більше добра для Тбілісі".



Варто зазначити, що 4 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори. Керівна партія "Грузинська мрія" пообіцяла здобути перемогу в усіх 64 муніципалітетах.