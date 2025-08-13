Правящая партия Грузии снова использовала фото разрушенных городов Украины для рекламы

На кадрах показывают черно-белые кадры городов и других населенных пунктов Украины, в частности из прифронтовых регионов, которые были уничтожены в результате боевых действий.

Также на видео есть кадры кладбища, где похоронены погибшие украинские бойцы, разрушенного моста, "прилет" дрона в здание. Кроме того, "Грузинская мечта" использовала фото супругов, которые стоят у завалов многоэтажки в Киеве, где погиб их сын.

С другой стороны на видео демонстрируют цветные карды Грузии - целые дома, инфраструктуру, транспорт и тому подобное.

Ролик сопровождает надпись: с левой, где показаны кадры из Украины, содержатся слова "Нет войне!", с правой стороны - "Выбирай мир!".

Также под роликом разместили подпись: "Мир Грузии - больше добра для Тбилиси".



Стоит отметить, что 4 октября в Грузии состоятся местные выборы. Правящая партия "Грузинская мечта" пообещала одержать победу во всех 64 муниципалитетах.