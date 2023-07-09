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В Керчи сработала ПВО, якобы сбили ракету, - РосСМИ

Новина українською →
Воскресенье 09 июля 2023 13:05
В Керчи сработала ПВО, якобы сбили ракету, - РосСМИ Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В районе Керчи якобы сработала российская противовоздушная оборона. Утверждают об "сбитии крылатой ракеты".

Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Повреждений и пострадавших нет", - пишет гауляйтер не раскрывая других подробностей.

Стоит заметить, что военное руководство Украины также пока что никак не прокомментировало ситуацию.

Движение по Крымскому мосту приостановлено

Отдельные Telegram-канал сообщают о том, что движение по Крымскому мосту после работы ПВО было временно приостановлено.

В Керчи сработала ПВО, якобы сбили ракету, - РосСМИ

Фото: Керчь (deepState)

Удары по Крымскому мосту

В октябре 2022 года в результате взрывов на Крымском мосту обвалились две полусекции автомобильной части конструкции. Также были повреждены железнодорожные пути.

Российский диктатор Владимир Путин, в привычной для него манере, сразу начал обвинять спецслужбы Украины. Киев, со своей стороны, ни разу не подтверждал причастность к подрыву. В то же время отмечалось, что Крымский мост является законной целью для наших военных.

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