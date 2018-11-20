В Керчи сообщили о минировании колледжа, где ранее произошло массовое убийство

Фото: место происшествия (krymr.com)

Студентов эвакуировали

В аннексированном Россией Крыму, в Керчи, сообщают об эвакуации студентов и преподавателей из-за угрозы минирования здания политехнического колледжа, где 17 октября произошло массовое убийство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Согласно информации местных СМИ, в настоящее время к зданию колледжа стянули силы спасателей и полиции РФ.

"На улице стоят дети и преподаватели. Многие уже ушли домой. Возле корпуса, где произошел взрыв, также работают сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС. Машин скорой помощи нет", - сообщает сайт "Керчь ФМ".

По словам студентов, в здании колледжа "сработала тревожная кнопка", из корпуса вывели всех учащихся, детям сказали, что они могут идти домой.

Фото: место происшествия (kerch.fm)

Отметим, 17 октября в столовой политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв. В результате взрыва погиб 21 человек.

Следственный комитет РФ расследует дело по статье о массовом убийстве, в свою очередь, украинская прокуратура открыла дело по статье о теракте.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россия несет ответственность за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, в том числе, и за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи.