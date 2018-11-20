У Керчі повідомили про замінування коледжу, де раніше сталося масове вбивство

Фото: місце події (krymr.com)

Студентів евакуювали

У анексованому Росією Криму, в Керчі, повідомляють про евакуацію студентів і викладачів через загрозу мінування будівлі політехнічного коледжу, де 17 жовтня сталося масове вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалии".

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, в даний час до будівлі коледжу стягнули сили рятувальників та поліції РФ.

"На вулиці стоять діти і викладачі. Багато хто вже пішли додому. Біля корпусу, де стався вибух, також працюють співробітники поліції, ДАІ та МНС. Машин швидкої допомоги немає", - повідомляє сайт "Керч ФМ".

За словами студентів, в будівлі коледжу "спрацювала тривожна кнопка", з корпусу вивели всіх учнів, дітям сказали, що вони можуть іти додому.

Фото: місце події (kerch.fm)

Нагадаємо, 17 жовтня в їдальні політехнічного коледжу у Керчі стався вибух. В результаті вибуху загинула 21 людина.

Слідчий комітет РФ розслідує справу за статтею про масове вбивство, в свою чергу, українська прокуратура відкрила справу за статтею про теракт.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що Росія несе відповідальність за всі порушення прав людини на окупованих територіях України, в тому числі, і за масову загибель людей в політехнічному коледжі Керчі.