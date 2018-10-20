Ягланд считает, что за теракт в Керчи должна нести ответственность Россия

Фото: Людмила Денисова и Турбьерн Ягланд (facebook.com/denisovaombudsman)

По его словам, Россия в ответе за все нарушения прав человека на оккупированных территориях

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что Россия несет ответственность за все нарушения прав человека на оккупированных территориях Украины, в том числе, и за массовую гибель людей в политехническом колледже Керчи. Об этом написала на своей странице в Facebook Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с Турбьерном Ягландом, передает РБК-Украина.

Генсек Совета Европы отметил, что именно Россия несет ответственность за все нарушения прав человека на территориях, которые она оккупировала.

"А Совет Европы признает, что ситуация в аннексирована Крыму полностью контролируется Россией", - написала она.

Ранее РБК-Украина анонсировало встречу Денисовой с Ягландом.

В частности, Денисова сообщила, что до конца недели будет находиться с рабочим визитом во французском Страсбурге, где будет обсуждаться дальнейшее развитие национального превентивного механизма противодействия пыткам, расизму и нетерпимости, а также защита персональных данных.

Отметим, 17 октября в столовой политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв. В результате взрыва погиб 21 человек.

Следственный комитет РФ расследует дело по статье о массовом убийстве, в свою очередь, украинская прокуратура открыла дело по статье о теракте.