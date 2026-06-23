У Керчі палає ТЕЦ після "прильотів", половина Криму залишилася без світла (відео)

Удари по Криму

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч проти 23 червня Крим потрапив під масовану атаку дронів - було вражено порт "Кавказ" та низку інших об'єктів.

На тлі вибухів окупаційна влада перекрила рух Кримським мостом.

На вихідних ЗСУ вже завдавали серії масованих ударів по півострову - під удар потрапили газові станції, нафтові термінали, системи ППО та логістичні об'єкти.