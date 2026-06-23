В Керчи горит ТЭЦ после "прилетов", половина Крыма осталась без света (видео)

Удары по Крыму

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 23 июня Крым подвергся массированной атаке дронов - были поражены порт "Кавказ" и ряд других объектов.

На фоне взрывов оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту.

На выходных ВСУ уже нанесли серию массированных ударов по полуострову - под удар попали газовые станции, нефтяные терминалы, системы ПВО и логистические объекты.