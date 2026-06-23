В Керчи горит ТЭЦ после "прилетов", половина Крыма осталась без света (видео)

Сегодня, 23 июня, в Керчи после "прилетов" вспыхнул сильный пожар на ТЭЦ – половина Крыма осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал "Крымский ветер".

В компании "Крымэнерго" заявили, что продолжаются аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение обещают восстановить в течение суток.

Между тем оккупационные власти заявили об отключении электроэнергии из-за "технологических нарушений в электрических сетях".

Также по данным спутниковой съемки зафиксирован шлейф дыма длиной около 47 километров.

Мониторинговая группа сообщает, что пожар на теплоэлектроцентрали подтвержден. По имеющейся информации, произошло попадание в резервуар.

По предварительным данным, удар мог пришелся на ТЭЦ в районе Аршинцево в Керчи.

Удары по Крыму

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 23 июня Крым подвергся массированной атаке дронов - были поражены порт "Кавказ" и ряд других объектов.

На фоне взрывов оккупационные власти перекрыли движение по Крымскому мосту.

На выходных ВСУ уже нанесли серию массированных ударов по полуострову - под удар попали газовые станции, нефтяные терминалы, системы ПВО и логистические объекты.