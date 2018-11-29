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В Керченском проливе из-за блокировки движения зафиксировали 421 корабль, - МинВОТ

Новости » Транспорт    29.11.2018 - 17:18
В Керченском проливе из-за блокировки движения зафиксировали 421 корабль, - МинВОТ
Иллюстративное фото (twitter.com/KerchFM)

За два дня количество кораблей в проливе увеличилось в 2,5 раза

Из-за блокировки и преграждения Российской Федерацией прохода Керченским проливом, там собрался 421 корабль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) в Facebook.

Как отмечается, во время мониторинга пролива в период с 25 по 27 ноября обнаружено чрезвычайно большое скопление кораблей. Их количество увеличилось со 167 до 421 корабля.

В Керченском проливе из-за блокировки движения зафиксировали 421 корабль, - МинВОТФото: расположение кораблей в Керченском проливе (facebook.com/MinistryforTOT)

В министерстве отмечают, что пролив используется для международного судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Однако сейчас украинские и иностранные торговые суда вынуждены оставаться в акватории Черного и Азовского морей без дальнейшей возможности захода в порты Бердянска и Мариуполя.

"В общем, такие действия России могут свидетельствовать о намеренном нарушении норм Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года", - заявили в МинВОТ.

В частности, отмечается, что РФ нарушает право Украины на свободу судоходства и на мирный проход международным проливом, который обязательно должен быть непрерывным и быстрым. Блокирование Керченского пролива свидетельствует о фактическом приостановления мирного прохода, что является запрещенным в международном морском праве.

В Керченском проливе из-за блокировки движения зафиксировали 421 корабль, - МинВОТ
Напомним, до украинского порта в Бердянске и Мариуполе уже шестые сутки не могут добраться несколько кораблей из-за блокировки Азовского моря Россией.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что украинские порты, которые имеют выход к Азовскому морю, остаются заблокированными. В частности, вечером 28 ноября в ожидании на вход в Азовское море находилось 18 судов - 4 направляются к порту Бердянск и 14 к порту Мариуполь.

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