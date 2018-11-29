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Фінкомпанії зобов'язані виконувати договори під час воєнного стану, - Нацкомфінпослуг

Новини » Фінанси    29.11.2018 - 13:06
Фінкомпанії зобов'язані виконувати договори під час воєнного стану, - Нацкомфінпослуг
Ілюстративне фото (УНІАН)

Фінансові і страхові компанії не мають права відмовлятися виконувати свої зобов'язання в умовах воєнного стану

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) після введення воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії.

Як зазначається в повідомленні, учасники ринків фінансових послуг повинні здійснювати свою діяльність у відповідності до законодавства на всій території України та в повному обсязі виконувати умови договорів про надання фінансових послуг.

"Нацкомфінпослуг буде оперативно повідомляти про зміни, що стосуватимуться провадження суб’єктами господарювання господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) та режиму роботи Нацкомфінпослуг", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Воєнний стан вводиться у десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

У свою чергу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) заявляє, що введення воєнного стану у десяти областях України жодним чином не вплине на функціонування ринку цінних паперів.

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