Керченский мост заволокло дымом: что произошло

Как пишет местный ресурс Керчь.ФМ, очевидцы сообщили о том, что в районе моста наблюдается много дыма. Также о задымлении сообщили со стороны Тамани. Кроме того, известно, что никаких взрывов в этом районе не было слышно.

Российские СМИ отмечают, что задымление возле моста связано с горением травы. Однако, как уточнил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, российские органы проводят учения в районе стратегического объекта.

"Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - добавил он.