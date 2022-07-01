Керченский мост заволокло дымом: что произошло

Сегодня, 1 июля 2022 года, Керченский мост между оккупированным Крымом и материковой частью Российской Федерации заволокло дымом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram-паблики.
Как пишет местный ресурс Керчь.ФМ, очевидцы сообщили о том, что в районе моста наблюдается много дыма. Также о задымлении сообщили со стороны Тамани. Кроме того, известно, что никаких взрывов в этом районе не было слышно.
Российские СМИ отмечают, что задымление возле моста связано с горением травы. Однако, как уточнил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, российские органы проводят учения в районе стратегического объекта.
"Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур", - добавил он.
Напомним, ранее украинская разведка заявила о получении подробной технической документации Керченского моста.
А секретарь СНБО Алексей Данилов допускал нанесение ударов по этому объекту, когда появится возможность.
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