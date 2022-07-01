RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Керченський міст заволокло димом: що сталося

Фото: Керченський міст заволокло димом (t.me/fcpeshka)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 1 липня 2022 року, Керченський міст між окупованим Кримом і материковою частиною Російської Федерації заволокло димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-пабліки.

Як пише місцевий ресурс Керч.ФМ, очевидці повідомили про те, що в районі мосту спостерігається багато диму. Також про задимлення повідомили з боку Тамані. Крім того, відомо, що ніяких вибухів в цьому районі не було чутно.

Російські ЗМІ зазначають, що задимлення біля мосту пов'язане з горінням трави. Однак, як уточнив "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, російські органи проводять навчання в районі стратегічного об'єкта.

"Ніякої небезпеки ані для моста, ані для людей, ані для Криму немає. Ситуація контролюється на місці представниками силових структур", - додав він.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила про отримання докладної технічної документації Керченського мосту.

А секретар РНБО Олексій Данілов допускав нанесення ударів по цьому об'єкту, коли з'явиться можливість.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримКерченский мост