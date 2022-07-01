Керченський міст заволокло димом: що сталося

Як пише місцевий ресурс Керч.ФМ, очевидці повідомили про те, що в районі мосту спостерігається багато диму. Також про задимлення повідомили з боку Тамані. Крім того, відомо, що ніяких вибухів в цьому районі не було чутно.

Російські ЗМІ зазначають, що задимлення біля мосту пов'язане з горінням трави. Однак, як уточнив "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, російські органи проводять навчання в районі стратегічного об'єкта.

"Ніякої небезпеки ані для моста, ані для людей, ані для Криму немає. Ситуація контролюється на місці представниками силових структур", - додав він.