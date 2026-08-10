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Кераміка, круглий екран і модель без дисплея: як зміняться Apple Watch

13:07 10.08.2026 Пн
2 хв
Техногігант хоче дати більше вибору користувачам
aimg Ольга Завада
Кераміка, круглий екран і модель без дисплея: як зміняться Apple Watch Apple готує радикальний редизайн годинників (фото: Stephen Lam/Getty Images)
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Apple готує серйозні зміни для Apple Watch. Купертіно тестує нові форм-фактори та може повернути преміальний керамічний корпус вже наприкінці 2026 року.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на аналітичний звіт Марка Гурмана для медійної агенції Bloomberg.

Повернення кераміки: ультраміцність та преміальний статус

Гурман нагадав, що кераміка вперше з'явилася в Apple Watch Series 2 і тривалий час вважалася найрозкішнішим матеріалом у лінійці.

З усім тим, попри високу міцність і стійкість до подряпин, Apple повністю відмовилася від керамічних версій у 2020 році після виходу Series 6.

Що відомо про повернення преміального матеріалу?

Терміни релізу - керамічна версія може поповнити асортимент разом із виходом Apple Watch Series 12 або вже у наступному поколінні.

Висока вартість - хоча ціни на майбутню новинку ще не розкриваються, керамічні моделі традиційно позиціонуються вище за титанові та класичні версії.

Для порівняння, керамічні Apple Watch Series 5 коштували від 1299 доларів, тоді як титанові версії починалися від 799 доларів.

Місце у лінійці - легкий і надміцний керамічний корпус стане ще однією флагманською фішкою поруч із серіями Ultra та Hermès.

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Радикальні експерименти: круглі екрани та моделі без дисплея

Попри те, що майбутні Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra отримають переважно внутрішні оновлення (зокрема, значно потужніший процесор), розробники Apple випробовують нові концептуальні дизайни.

Серед експериментальних напрямків

Модель без дисплея - компанія тестує компактний пристрій без екрана, який зможе конкурувати з фітнес-трекерами від Whoop, Garmin та Fitbit.

Круглий циферблат - інженери випробовують версію з круглим дисплеєм, яка яка візуально нагадуватиме класичні аналогові годинники.

Ширший вибір - хоча остаточного рішення щодо термінів запуску цих моделей ще немає, Apple прагне повністю переосмислити лінійку носимих гаджетів, щоб запропонувати користувачам більше різноманітних варіантів.

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