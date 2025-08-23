Кемпінг у ванній: дивний тренд, який зрозуміє кожен, хто хоч раз ховався від світу

У TikTok набирає обертів новий дивний (але впізнаваний для багатьох) тренд - "кемпінг у ванній кімнаті" . Люди масово зізнаються, що вони регулярно закриваються у туалеті не для того, щоб скористатися ним за прямим призначенням, а щоб... просто посидіти там у тиші.

Що це за новий тренд, чому люди закриваються у ванних кімнатах та наскільки це безпечно, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Dot.

Що таке"кемпінг у ванній"

За визначенням користувачів соцмереж, це практика проведення часу у ванній кімнаті без реальної потреби. Тобто люди не миються, не користуються туалетом і не прибирають - вони замикаються, щоб відпочити від шумного світу.

Хтось гортає стрічку в Instagram, слухає музику, робить перепочинок на роботі чи навіть "проводить мінітерапію". Ванна кімната перетворюється на маленьку "кабінку виживання", де нарешті можна залишитися сам на сам із собою.

"У ванній кімнаті нічого не відбувається - там тільки я і я", - пояснюють "туалетні кемпери".

Чому людям подобається сидіти у ванній

Перша причина, яку називають абсолютно усі "кемпери" - це єдине місце з дверима, які можна закрити. Що особливо актуально для тих, хто виріс у великих сім'ях без особистого простору.

Друга причина - там мінімум подразників. Немає яскравих вікон, постійних дзвінків чи зайвих звуків.

Третя - це можливість "поставити паузу" у світі, де сенсорних і соціальних подразників надто багато.

Для багатьох це звучить знайомо, бо хтось "ховається" у туалеті на роботі, щоб видихнути після наради, інші - вдома від побутового хаосу.

"Ванна кімната була єдиним місцем, де я могла бути впевнена, що я сама. Я усвідомила, як часто я це робила, навіть бувши дорослою, коли вже не перебувала в середовищі насильства. Мені довелося змиритися з тим, що я нарешті в безпеці, і хоча кемпінг у ванній кімнаті був інструментом, який використовується для виживання… Досі працюю над чимось, але досягла значних покращень. Сподіваюся, кожен знайде безпечне місце у світі, де зможе зцілитися", - поділилася своєю історією одна з "кемперів".

Темна сторона тренду

Попри комічність і навіть "мемність" ідеї, психологи застерігають - "кемпінг у ванній" може бути ознакою глибших проблем.

Люди з тривожними розладами чи депресією іноді використовують ванну як "безпечний простір".

Для тих, хто пережив травму чи жив у середовищі насильства, звичка замикатися у ванній - це механізм виживання.

Тривале перебування у такому "укритті" може посилювати ізоляцію замість того, щоб допомогти впоратися з проблемою.

Психологи радять не залишатися наодинці зі своєю проблемою і шукати допомоги, якщо "кемпінг" у ванній стає вашою звичкою.

Якщо ви відчуваєте, що єдина можливість відпочити - це зачинитися у ванній на півгодини, варто запитати себе: "Чого я намагаюся уникнути?"

Короткі "побачення з тишею" у ванній - це нормально.

Але якщо "кемпінг" стає постійною звичкою, це сигнал, що потрібно шукати здоровіші способи відновлення - прогулянки, медитація, спорт, або ж розмова з психотерапевтом.

"У деяких випадках люди, які борються з депресією, можуть вирішувати сидіти у ванній протягом тривалого часу. Як наслідок, така поведінка може свідчити про приховані проблеми з психічним здоров'ям", - пояснює експертка з медіапсихології Синтія Вінні у статті для Psycle Health.

"Кемпінг у ванній" звучить як кумедний тренд TikTok, але за ним стоїть дуже реальне бажання людей знайти свій простір безпеки. Але важливо пам'ятати: туалет або ванна кімната - не мають бути єдиним місцем, де ви почуваєтеся вільно.

Важливо! Цей текст описує соціальний тренд і не претендує на роль професійної поради. Якщо ви впізнаєте у собі симптоми тривожності чи виснаження, найкраще рішення - поговорити з психологом чи психотерапевтом.