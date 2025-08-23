ua en ru
Кемпинг в ванной: странный тренд, который поймет каждый, кто хоть раз прятался от мира

Суббота 23 августа 2025 20:27
Кемпинг в ванной: странный тренд, который поймет каждый, кто хоть раз прятался от мира Что за тренд "кемпинг в ванной" и что стоит о нем знать (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В TikTok набирает обороты новый странный (но узнаваемый для многих) тренд - "кемпинг в ванной комнате". Люди массово признаются, что они регулярно закрываются в туалете не для того, чтобы воспользоваться им по прямому назначению, а чтобы... просто посидеть там в тишине.

Что это за новый тренд, почему люди закрываются в ванных комнатах и насколько это безопасно, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Dot.

Что такое "кемпинг в ванной"

По определению пользователей соцсетей, это практика проведения времени в ванной комнате без реальной необходимости. То есть люди не моются, не пользуются туалетом и не убирают - они запираются, чтобы отдохнуть от шумного мира.

Кто-то листает ленту в Instagram, слушает музыку, делает передышку на работе или даже "проводит мини-терапию". Ванная комната превращается в маленькую "кабинку выживания", где наконец можно остаться один на один с собой.

"В ванной комнате ничего не происходит - там только я и я", - объясняют "туалетные кемперы".

Почему людям нравится сидеть в ванной

Первая причина, которую называют абсолютно все "кемперы" - это единственное место с дверью, которую можно закрыть. Что особенно актуально для тех, кто вырос в больших семьях без личного пространства.

Вторая причина - там минимум раздражителей. Нет ярких окон, постоянных звонков или лишних звуков.

Третья - это возможность "поставить паузу" в мире, где сенсорных и социальных раздражителей слишком много.

Для многих это звучит знакомо, потому что кто-то "прячется" в туалете на работе, чтобы выдохнуть после совещания, другие - дома от бытового хаоса.

"Ванная комната была единственным местом, где я могла быть уверена, что я одна. Я осознала, как часто я это делала, даже будучи взрослой, когда уже не находилась в среде насилия. Мне пришлось смириться с тем, что я наконец-то в безопасности, и хотя кемпинг в ванной комнате был инструментом, используемым для выживания... Я все еще работаю над чем-то, но добилась значительных улучшений. Надеюсь, каждый найдет безопасное место в мире, где сможет исцелиться", - поделилась своей историей одна из "кемперов".

Темная сторона тренда

Несмотря на комичность и даже "мемность" идеи, психологи предостерегают - "кемпинг в ванной" может быть признаком более глубоких проблем.

  • Люди с тревожными расстройствами или депрессией иногда используют ванну как "безопасное пространство".
  • Для тех, кто пережил травму или жил в среде насилия, привычка запираться в ванной - это механизм выживания.
  • Длительное пребывание в таком "укрытии" может усиливать изоляцию вместо того, чтобы помочь справиться с проблемой.

Психологи советуют не оставаться наедине со своей проблемой и искать помощи, если "кемпинг" в ванной становится вашей привычкой.

Если вы чувствуете, что единственная возможность отдохнуть - это закрыться в ванной на полчаса, стоит спросить себя: "Чего я пытаюсь избежать?"

Короткие "свидания с тишиной" в ванной - это нормально.

Но если "кемпинг" становится постоянной привычкой, это сигнал, что нужно искать более здоровые способы восстановления - прогулки, медитация, спорт, или же разговор с психотерапевтом.

"В некоторых случаях люди, которые борются с депрессией, могут решать сидеть в ванной в течение длительного времени. Как следствие, такое поведение может свидетельствовать о скрытых проблемах с психическим здоровьем", - объясняет эксперт по медиапсихологии Синтия Винни в статье для Psycle Health.

"Кемпинг в ванной" звучит как забавный тренд TikTok, но за ним стоит очень реальное желание людей найти свое пространство безопасности. Но важно помнить: туалет или ванная комната - не должны быть единственным местом, где вы чувствуете себя свободно.

Этот текст описывает социальный тренд и не претендует на роль профессионального совета. Если вы узнаете в себе симптомы тревожности или истощения, лучшее решение - поговорить с психологом или психотерапевтом.

