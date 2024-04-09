Кемерон після зустрічі з Трампом закликав США розблокувати допомогу Україні

Військова допомога Україні

Нагадаємо, Конгрес США ще минулої осені не може дійти згоди на прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні.

Цього року Сенат США схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд.

Раніше РБК-Україна писало, адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори щодо пакету допомоги Україні зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Йдеться про 60 млрд доларів, які Конгрес блокує декілька місяців.

США передали Україні 5 тисяч автоматів і понад 500 тисяч набоїв, які було вилучено під час перевезення до Ємену.

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