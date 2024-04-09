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Кемерон після зустрічі з Трампом закликав США розблокувати допомогу Україні

Архивное фото: Девід Кемерон голова МЗС Великої Британії (NTD)
Автор: RBC.UA

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав США розблокувати пакет допомоги Україні. Це сталося після зустрічі з Дональдом Трампом під час візиту до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Кемерон сказав, що "нема нічого важливішого (для України), ніж додатковий документ, який зараз розглядає Конгрес".

"Я приїхав сюди без наміру читати лекції або говорити комусь, що робити, або втручатися в політичні та інші процеси в США. Я просто приїхав сюди як великий друг, що  вірить у цю країну, і я вірю, що виділити ці кошти й дозволити їхнє ухвалення – глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки, вашого майбутнього і майбутнього всіх ваших партнерів", – додав він.

Що відомо про зустріч Кемерона та Трампа

Військова допомога Україні

Нагадаємо, Конгрес США ще минулої осені не може дійти згоди на прохання президента Джо Байдена виділити нові кошти на фінансування допомоги Україні.

Цього року Сенат США схвалив законопроект, який передбачає виділення близько 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Документ передали до Палати представників, але там його досі не винесли на розгляд.

Раніше РБК-Україна писало, адміністрація президента США Джо Байдена веде переговори щодо пакету допомоги Україні зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Йдеться про 60 млрд доларів, які Конгрес блокує декілька місяців.

США передали Україні 5 тисяч автоматів і понад 500 тисяч набоїв, які було вилучено під час перевезення до Ємену.

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