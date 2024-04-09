Кэмерон после встречи с Трампом призвал США разблокировать помощь Украине

Военная помощь Украине

Напомним, Конгресс США еще прошлой осенью не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.

В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение.

Ранее РБК-Украина писала, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры по пакету помощи Украине со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Речь идет о 60 млрд долларов, которые Конгресс блокирует несколько месяцев.

США передали Украине 5 тысяч автоматов и более 500 тысяч патронов, изъятых во время перевозки в Йемен.

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