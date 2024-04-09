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Кэмерон после встречи с Трампом призвал США разблокировать помощь Украине

Архивное фото: Дэвид Кэмерон глава МИД Великой Британии (NTD)
Автор: RBC.UA

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал США разблокировать пакет помощи Украине. Это произошло после встречи с Дональдом Трампом во время визита в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Кэмерон сказал, что "нет ничего важнее (для Украины), чем дополнительный документ, который сейчас рассматривает Конгресс".

"Я приехал сюда без намерения читать лекции или говорить кому-то, что делать, или вмешиваться в политические и другие процессы в США. Я просто приехал сюда как большой друг, верящий в эту страну, и я верю, что выделить эти средства и разрешить их принятие – глубоко в ваших интересах и в интересах вашей безопасности, вашего будущего и будущего всех ваших партнеров", – добавил он.

Что известно о встрече Кэмерона и Трампа

Военная помощь Украине

Напомним, Конгресс США еще прошлой осенью не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине.

В этом году Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине. Документ передали в Палату представителей, но там его до сих пор не вынесли на рассмотрение.

Ранее РБК-Украина писала, что администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры по пакету помощи Украине со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Речь идет о 60 млрд долларов, которые Конгресс блокирует несколько месяцев.

США передали Украине 5 тысяч автоматов и более 500 тысяч патронов, изъятых во время перевозки в Йемен.

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