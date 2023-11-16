Кемерон у Києві пообіцяв військову допомогу Україні та сприяння скорішому вступу до НАТО

Британський чиновник у ході свого першого закордонного візиту на посаді глави МЗС вже зустрівся у столиці України з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, своїм колегою Дмитром Кулебою та віце-прем'єром Ольгою Стефанішиною.

"Ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну підтримку, але, перш за все, військову підтримку, яка вам знадобиться не лише цього року і наступного року, а й стільки часу, скільки це буде потрібно", - заявив Кемерон у розмові. із главою держави.

За словами британського міністра, РФ вважає, що "може перечекати цю війну", і що Захід зрештою переключить свою увагу "на щось інше".

"Це дуже далеко від істини", - зауважує він.

Своєю чергою, Зеленський зазначив в опублікованому в соцмережі відеоролику, що світова спільнота "не зосереджена на ситуації на нашому полі бою в Україні, і розділення фокуса насправді не допомагає".

Президент додав, що сторони мали "хорошу зустріч", на якій основна увага приділялася зброї для лінії фронту, посиленню протиповітряної оборони та захисту громадян України та критично важливої інфраструктури від російських обстрілів.

Кемерон у розмові з віце-прем'єром України Стефанішиною обговорив прагнення нашої країни приєднатися до НАТО.

"Велика Британія ясно розуміє, що законне місце України знаходиться в НАТО і працює з союзниками, щоб полегшити шлях до вступу України, усуваючи необхідність у Плані дій щодо членства", - заявив глава МЗС Британії.

Допомога від Британії

Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Британії Ґрант Шаппс сказав, що країна надасть Україні більше військової допомоги та об'єднає союзників, щоб дати все необхідне для перемоги у війні.

Також Шаппс на засіданні "Рамштайн" на початку жовтня оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет оцінюється у 123 млн доларів.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що у Британії справжнє село перетворили на полігон для тренування українських військових. Це дозволить отримати досвід ведення бойових дій у міських умовах.

Додамо, що 13 листопада Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги.