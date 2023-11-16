Кэмерон в Киеве пообещал военную помощь Украине и содействие скорейшему вступлению в НАТО

Британский чиновник в ходе своего первого зарубежного визита в должности главы МИД уже встретился в столице Украины с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, своим коллегой Дмитрием Кулебой и вице-премьером Ольгой Стефанишиной.

"Мы продолжим оказывать вам моральную поддержку, дипломатическую поддержку, экономическую поддержку, но, прежде всего, военную поддержку, которая вам понадобится не только в этом году и в следующем году, но и столько времени, сколько это потребуется", - заявил Кэмерон в беседе с главой государства.

По словам британского министра, РФ считает, что "может переждать эту войну", и что Запад в конечном итоге переключит свое внимание "на что-то другое".

"Это очень далеко от истины", - подчеркивает он.

В свою очередь Зеленский отметил в опубликованном в соцсети видеоролике, что мировое сообщество "не сосредоточено на ситуации на нашем поле боя в Украине, и разделение фокуса на самом деле не помогает".

Президент добавил, что у сторон состоялась "хорошая встреча", на которой основное внимание уделялось оружию для линии фронта, усилению противовоздушной обороны и защите граждан Украины и критически важной инфраструктуры от российских обстрелов.

Кэмерон в разговоре с вице-премьером Украины Стефанишиной обсудил стремление нашей страны присоединиться к НАТО.

"Великобритания ясно понимает, что законное место Украины находится в НАТО, и работает с союзниками, чтобы облегчить путь к вступлению Украины, устраняя необходимость в Плане действий по членству", - заявил глава МИД Британии.

Помощь от Британии

Напомним, недавно глава Минобороны Британии Грант Шаппс сказал, что страна предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн. долларов.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящее село превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

Добавим, что 13 ноября Британия накануне зимы передала Украине новый пакет военной помощи.