Келлог зробив заяву про Україну і території: давайте бути реалістами

Келлог запевнив, що Трамп не збирається "торгувати" українськими територіями. Будь-які територіальні питання - це мандат президента України Володимира Зеленського.

"Але давайте будемо реалістами: Донецьк окупований на 65 відсотків. Луганськ - на 98 відсотків. Ви повинні прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре", - сказав він.

Келлог додав, що Україні, мовляв, варто дивитися у майбутнє. Тимчасово окуповану росіянами територію можна буде повернути пізніше.

"Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, вам доведеться визнати окуповану територію зараз, але в довгостроковій перспективі її можна повернути. Грайте в довгострокову гру", - порадив він.