Келлог сделал заявление об Украине и территориях: давайте быть реалистами

Келлог заверил, что Трамп не собирается "торговать" украинскими территориями. Любые территориальные вопросы - это мандат президента Украины Владимира Зеленского.

"Но давайте будем реалистами: Донецк оккупирован на 65 процентов. Луганск - на 98 процентов. Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре", - сказал он.

Келлог добавил, что Украине, мол, стоит смотреть в будущее. Временно оккупированную россиянами территорию можно будет вернуть позже.

"Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашей цели. Возможно, вам придется признать оккупированную территорию сейчас, но в долгосрочной перспективе ее можно вернуть. Играйте в долгосрочную игру", - посоветовал он.