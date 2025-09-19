Келлог сделал заявление об Украине и территориях: давайте быть реалистами

Украине в конце концов придется уступить российскому режиму территории, пусть не де-юре, а де-факто. Но решение в любом случае будет принимать именно Украина, а не кто-то другой.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью для The Telegraph заявил специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.
Келлог заверил, что Трамп не собирается "торговать" украинскими территориями. Любые территориальные вопросы - это мандат президента Украины Владимира Зеленского.
"Но давайте будем реалистами: Донецк оккупирован на 65 процентов. Луганск - на 98 процентов. Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре", - сказал он.
Келлог добавил, что Украине, мол, стоит смотреть в будущее. Временно оккупированную россиянами территорию можно будет вернуть позже.
"Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашей цели. Возможно, вам придется признать оккупированную территорию сейчас, но в долгосрочной перспективе ее можно вернуть. Играйте в долгосрочную игру", - посоветовал он.
Еще во время саммита на Аляске российский диктатор Владимир Путин выдвинул ряд требований президенту США Дональду Трампу. Только после их выполнения Путин якобы согласится на завершение войны против Украины.
В частности россияне хотят получить Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, которые они уже вписали в свою так называемую "конституцию". При этом большую часть трех последних регионов оккупанты даже не контролируют, а попытка их захватить приведет к огромным потерям.