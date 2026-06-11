Келлог зробив несподівану заяву про паузу в переговорах України та РФ

Переговори між Україною, США та Росією сповільнилися

Кіт Келлог заявив про фактичне припинення переговорного процесу між Києвом, Вашингтоном і Москвою. За його словами, така пауза може мати і позитивне значення.

За словами Келлога, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які беруть участь у переговорах щодо Ірану, також задіяні в діалозі між Україною та Росією, тому одночасно вести обидва напрямки їм складно.

"Тож добре, що вони зараз працюють з Іраном, і я думаю, що процес переговорів фактично припинено. Це непогано. Це дійсно добре", - зазначив Келлог.

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Він також додав, що фокус США на інших напрямках фактично залишає Україну в ситуації, де вона продовжує самостійно вести боротьбу проти Росії, при цьому, за його оцінкою, робить це ефективно.

Санкції та дипломатичні контакти

Відповідаючи на запитання про санкційну політику, Келлог заявив, що санкційний пакет США проти Росії "ще не завершений".

Він не підтвердив послаблення обмежень і зазначив, що тиск з боку Вашингтона зберігається.

Коментуючи контакти між сторонами, він підкреслив, що сам факт діалогу можна вважати позитивним сигналом, навіть якщо він обмежений за форматом.

Оцінка безпекової ситуації

За словами Келлога, країни Балтії та Східної Європи залишаються в безпеці. Він вважає, що у Росії зараз немає достатнього військового потенціалу для розширення конфлікту за межі поточного театру бойових дій.

"Так, вони в безпеці. Я думаю, що люди, я думаю, заламують руки в негативному сенсі, і я б не хвилювався з цього приводу. Я думаю, що всім потрібно трохи розслабитися і не захоплюватися цим", - зазначив Келлог.

Келлог висловив думку, що у Володимира Путіна зараз немає ресурсів для розширення військових дій за межі нинішнього театру бойових дій, зокрема в напрямку країн Балтії або Польщі.

На завершення Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп виступає за припинення затяжного конфлікту і досягнення мирного врегулювання, а також підтвердив плани свого візиту в Україну наприкінці літа 2026 року.