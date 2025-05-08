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Келлог заявил, что Украина согласна на заморозку войны: что говорят в ОП

Четверг 08 мая 2025 11:13
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Келлог заявил, что Украина согласна на заморозку войны: что говорят в ОП Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вопрос заключается не в том, согласна ли Украина на замораживание войны и демилитаризованную зону, а в том, что Россия совершенно не намерена останавливать войну - и это признают в США.

Об этом в комментарии Yotube-каналу РБК-Украина сообщил советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк.

Как отметил Подоляк, спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог лично признает, что Российская Федерация не желает останавливать войну, что, в свою очередь, является чрезвычайно важной составляющей. В связи с этим возникает вопрос: кто же именно саботирует мирный и переговорный процесс, а также что делать дальше?

Он добавил, что если Запад в этом случае отвернется от вопроса урегулирования полномасштабной войны, это будет означать добровольное обнуление глобальной репутации, в связи с чем придется принимать какие-то решения.

"Тогда Китай, например, будет себя вести с политической точки зрения гораздо более, скажем, активнее Надо принуждать Россию, не просить о мире, а именно принуждать. И тогда это другие технологии. И опять же, учитывая психотип господина Трампа (Дональд Трамп, глава Белого дома, - ред.), я считаю, что это уже не за горами", - отметил Подоляк.

Попытки США урегулировать войну

Последние месяцы США пытались найти путь к завершению войны, проводя отдельные переговоры с Украиной и Россией. Во время контактов с Киевом американцы предложили полное прекращение огня - и Украина сразу поддержала эту идею. Зато Москва начала выдвигать свои требования. После этого Россия неоднократно говорила о якобы "перемирии", но ни разу сама же их не соблюдала.

Вчера, 7 мая, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Украина якобы поддерживает инициативу Вашингтона о введении демилитаризованной зоны, которую будут контролировать Киев и Москва.

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