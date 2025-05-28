Келлог відчитав Медведєва через чергові погрози "Третьою світовою"

Погрози Медведєва

Нещодавно голова Білого дому Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну за затягування мирних переговорів з Україною.

"Володимир Путін не розуміє, що якби не я, з Росією вже сталося б багато дуже поганих речей. І я маю на увазі дуже поганих. Він грає з вогнем!" - заявив він.

У відповідь Медведєв почав скиглити, що єдиною "поганою річчю" може бути "Третя світова війна".

Відповідь Келлога

За словами Келлога, спроба розпалити страх перед "Третьою світовою війною", є необачним коментарем з боку Медведєва.

"Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну і припинити вбивства. Ми очікуємо на отримання Меморандуму про припинення вогню, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно", - додав він.