Келлог спростував нібито обіцянку Лукашенку обмежити удари України по РФ

Що сказав Лукашенко

Вчора, 1 липня, російські та білоруські державні ЗМІ поширили заяву Лукашенка про те, що він передав Келлогу позицію російського диктатора Володимира Путіна щодо можливого перемир'я.

Лукашенко заявив, що Москва нібито "не проти" припинення вогню, але не хоче, щоб по території РФ били "американські, англійські, французькі" ракети.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, Путін вимагає, щоб Захід передав президенту України Володимиру Зеленського, щоб той "не завдав по Росії ударів". Тоді, як стверджує Лукашенко, Росія нібито погодиться на перемир'я.

"Ось цю позицію до американців довів. І говорю: і що тут поганого? Ми попрацюємо, каже (спецпредставник США, - ред.), у цьому напрямі", - заявив Лукашенко.

Реакція Келлога

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заперечив заяву Лукашенко про нібито обмеження ударів України по Росії. Він наголосив, що цитату було вирвано з контексту.

За словами Келлога, вони з Лукашенком обговорювали повне та безумовне припинення вогню між РФ та Україною.

"Будь-яке обмеження поведінки Києва було обумовлено взаємними діями Москви. Я жодного моменту не робив коментарів, пов'язаних із продовженням Україною війни поза повним припиненням вогню", - написав Келлог в X (Twitter).