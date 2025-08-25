Келлог розповів про листа Меланії Трамп для Путіна

Спецпредставник президента США Кіт Келлог повідомив про лист, який перша леді США Меланія Трамп направила диктатору РФ Володимиру Путіну.
Про це заявив спецпредставник президента США з питань України генерал у відставці Кіт Келлог, передає кореспондент РБК-Україна.
Келлог наголосив на важливості повернення дітей, які опинилися в зоні конфлікту.
"У мене четверо внуків, я дуже не хочу, щоб вони чули навіть про наступну війну. Я хочу, щоб ніхто з них не знав про реалії війни. Більшість моєї команди знає про ці реалії", - сказав він.
За словами Келлога, Меланія написала навіть листа диктатору Путіну з вимогою повернути дітей.
Водночас дружина президента України Олена Зеленська відповіла листом Меланії, саме про те що необхідно повернути дітей додому..
"Ми маємо на собі обов'язок як дорослі, щоб наші діти виросли в нормальних умовах", - зазначив Келлог.
Проблема примусової депортації українських дітей після початку повномасштабної війни Росії проти України стала однією з найгучніших гуманітарних тем.
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному переміщенні та утриманні українських дітей на території Росії.
За даними української влади, з лютого 2022 року до РФ було вивезено понад 19,5 тисяч дітей. Повернути вдалося лише трохи більше тисячі.
Крім того, Меланія Трамп передала російському диктатору Володимиру Путіну листа через свого чоловіка - Дональда Трампа. Вона закликала Путіна захистити дітей.